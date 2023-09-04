Отремонтированное здание поликлиники №11 открылось в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске капитально отремонтировали дополнительное здание поликлиники №11. К нему прикреплены 22 тысячи жителей ближайших улиц. Ремонт шел с мая по август. До этого людям приходилось ездить в Южный микрорайон, на улицу Суворова. Раньше в обновленном здании находилась детская поликлиника №17, но она «переехала» в современное помещение в Прибрежном микрорайоне.

- В новой поликлинике созданы все условия для комфортного нахождения пациентов и медицинского персонала: уютная зона ожидания, удобная навигация и открытая регистратура. Сегодня, 4 сентября, поликлиника открыла свои двери, - рассказал зампредседателя правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Планируется, что работать будут 10 терапевтических участков. В отделении специализированных видов помощи будут принимать лор, окулист, невролог, кардиолог, эндокринолог и хирург. Поликлиника должна пополниться кадрами: в сентябре сюда придут четыре терапевта после окончания медвуза и два узких специалиста, окончивших ординатуру.

Подразделение рассчитано на 200 посещений в смену. К филиалу прикреплены жители Индустриальной, четной стороны улицы Кубяка, Краснореченской, а также нового микрорайона «Строитель».

В отдельном крыле будет работать лаборатория, для этого закупили новые аппараты. Она будет обслуживать все подразделения, в том числе, две женские консультации. Здесь будут работать кабинеты биохимических, иммунохимических и иммунофенментных, гематологических, общеклинических исследований, включая жидкостную цитологию. Также откроется кабинет УЗИ. А в освободившихся площадях на Суворова откроют кабинеты профилактики с новыми местами для врачей.

Всего капитальный ремонт пройдет в трех подразделениях этой 11-й поликлиники - по Краснореченской, 107А, Иртышской, 11 и Рокоссовского, 35. На это выделено около 140 миллионов рублей. Работы должны завершиться в следующем году.

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