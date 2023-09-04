Концерт для раненых военнослужащих провели в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске в военном госпитале накануне было людно и весело. Здесь собрались артисты, которые провели для раненых участников СВО концерт. Таким образом они хотели поднять их боевой дух и просто порадовать.

Выступление было особенным: педагоги центра эстетического воспитания и дворца «Маленький принц» выходили с трепетом и волнением к своим зрителям. Они рассказали им русскую классику и прочли произведения военной тематики. Также прошли сольные выступления, каждое из которых закончилось бурными аплодисментами.

Также госпиталь посетили и стилисты. Они сделали бойцам стрижки по их желаниям. Кроме того, гости угостили военных лакомствами и вкусными блюдами.

А накануне в Хабаровске почтили память тех, кто погиб во время террористических актов. В воскресенье в регионе вспомнили героев, которые помогали во время трагедии в Беслане.

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