По закону еще рано: на Колыме выпал снег, а в домах еще не включили отопление

Жители Магаданской области рассказали о «нежелании» властей включать отопление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Колымы пожаловались на бездействие властей и их нежелание включать отопление в Сусуманском округе. В соцсетях появилось сообщение о том, что в этом районе ударили морозы и выпал снег, а подключать батареи к теплу никто не планирует. Прокуратура начала проверку и выяснила: информация фейковая.

- По состоянию на 4 сентября среднесуточная температура ниже восьми градусов держится три дня, тогда как в соответствии с действующим законодательством отопление подается при среднесуточной температуре ниже восьми градусов продолжительностью пять дней подряд, - пояснили в прокуратуре Магаданской области.

При этом местная администрация все же решила запустить отопление пораньше. Сейчас батареи стали горячими уже в микрорайонах Берелех и Заречье, поселке Кедровый, проводится запуск жилых домов в поселке Мяунджа. Вечером 4 сентября станет тепло в домах Сусумана, 5 числа подключат поселок Холодный.

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