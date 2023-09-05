Из скорой в отделение: у пострадавшего в аварии жителя ЕАО врачи нашли наркотики

Врач «скорой» рассказала полиции о странном свертке в кармане пациента в ЕАО Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Еврейской автономной области полицейские наградили работницу скорой помощи. Женщина помогла им раскрыть преступление.

Все началось с дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в поселке Николаевка. Житель Камышовки на мопеде влетел в стоящий на обочине грузовик и получил травмы. На место приехала бригада врачей и повезла мужчину в больницу. Пока фельдшеры оказывали ему первую помощь, из его кармана выпал странный бумажный сверток со специфическим запахом. Сотрудница медучреждения тут же сообщила об этом в полицию.

- По заключению экспертов, в свертке оказалось наркотическое средство. Мужчина признался, что на своем приусадебном участке сорвал запрещенный куст и изготовил для личного употребления наркотик. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

За бдительность и неравнодушие руководство отдела МВД России по Смидовичскому району выразило врачу благодарность. Ей вручили благодарственное письмо.

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