Лучший исправительный отряд выбрали в колонии Хабаровского края Фото: УФСИН Хабаровского края

В хабаровской колонии №12, которая находится в селе Заозерное, выбрали лучший исправительный отряд. Традиционный конкурс на лучшую команду начался с утреннего построения. Осужденные показали, как опрятно они выглядят, а их форма соответствует образцу.

Потом сотрудники колонии, которые выступили членами жюри, отправились в комнаты осужденных. В каждой из них был наведен порядок, заключенные постарались даже как-то украсить свое жилье.

- День отряда - ежегодное мероприятие, которое проходит во всех исправительных учреждениях края. Задача конкурса - стимулировать правопослушное поведение среди осужденных. Участие в конкурсе осужденные принимают с удовольствием. Проверкой внешнего вида и состояния жилых помещений мероприятие не заканчивается. Второй этап конкурса - творческий. Осужденные демонстрируют свои таланты. Они поют песни, танцуют, ставят театральные постановки, - рассказали в УФСИН Хабаровского края.

В этом году конкурс носил название «Остров исправления». Осужденные не просто показывали свое хорошее поведение, но и продемонстрировали артистические способности: станцевали и спели. Так они показывали, что встали на путь исправления. Зрителям концерт понравился.

Победителей поощрят правами начальника исправительного учреждения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.