Узнал о прошлом и избил: в Хабаровском крае осудят молодого парня за нападение на знакомого

Молодой человек избил знакомого за его прошлое в Хабаровском крае Фото: Андрей АБРАМОВ

В районе имени Полины Осипенко осудят 26-летнего мужчину. На него завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Все произошло одним апрельским утром. Мужчина, житель Николаевского района, был в гостях у соседей по улице 40 лет Победы. Компания общалась, выпивала алкоголь. На фоне выпитого у некоторых развязались языки, и знакомый раскрыл другу свою тайну: мол, у меня есть криминальное прошлое. За что именно его судили, не сообщается, но рассказанное подвергло мужчину в шок.

- Узнав о криминальном прошлом знакомого, зашел в комнату, где он отдыхал, и нанес не менее двух ударов руками и ногами по туловищу. 38-летнего потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Теперь мужчина ждет приговора суда.

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