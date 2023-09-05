Ел сам и делился с друзьями: в Хабаровске за кражу продуктов задержали подростка

Подросток наворовал сосисок, мороженого и энергетиков в Хабаровске Фото: Дина Иванова

В Хабаровске полиция задержала подозреваемого в серии краж продуктов. Им оказался 17-летний подросток из поселка имени Горького. Парень воровал еду из точек быстрого питания.

- В ночное время злоумышленник взломал рольставни киоска, расположенного в парке «Динамо». Из павильона фигурант вынес энергетические напитки, сосиски, которые работники использовали для приготовления хот-догов, молочную продукцию и соки. Обнаруживший хищение владелец оценил ущерб в 14 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

А из киоска на Амурском бульваре он вытащил весовое мороженое и напитки на 21 тысячу рублей. Все это он либо ел сам, либо делился с друзьями.

К слову, у парня уже есть криминальное прошлое: его судили за грабежи и кражи. Он нигде не учится и не работает. Против него завели уголовное дело. Ему грозит пять лет колонии. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.