Мультфильм о Невельском снимет анимационная студия «Мечталет» из Хабаровска

Мультфильм о Невельском снимет анимационная студия «Мечталет» Хабаровска Фото: студия "Мечталет"
Фонд кино России отобрал 12 мультфильмов, которые получат денежную поддержку на производство картин. Среди них - картина «Невельской» хабаровской студии «Мечталет».
- История, вдохновленная экспедицией Геннадия Невельского на Дальний Восток, рассказывает о том, как амбициозный мореплаватель и необычная девушка отправляются исследовать последнее белое пятно на карте, но сталкиваются с совершенно незнакомым новым миром, - рассказали о мультфильме в студии.
Там пообещали, что увидеть картину на большом экране дети и взрослые смогут уже в следующем, 2024 году. Она выполнена в стиле аниме и рассказывает о капитане военно-морского флота, который мечтал о новых открытиях и однажды получил шанс отправиться к неизученному месту.
Также среди отобранных специалистами картин будут такие, как «Ганзель и Гретель: миссия «Спящая красавица», «Сказки Енисея», «Кощей. Тайна живой воды» и другие.
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