Пользоваться новыми функциями Сферума могут учителя Хабаровского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Педагоги и школьники Хабаровского края теперь могут использовать новые функции Сферума. Это приложение в VK Мессенджере, где теперь есть интерактивная доска, электронный дневник, сессионные залы и многое другое. Все это разработали с учетом пожеланий учителей и дирекции школ.

- Сферум - это дополнительный цифровой инструмент, который помогает сделать образовательный процесс более технологичным, эффективным и гибким. Это безопасная технологическая среда для общения учителей, учеников и их родителей. Педагогическое сообщество использует платформу для коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Прежде всего, это система коммуникации, российское ПО, рекомендованное Министерством просвещения РФ к использованию в системе образования, - рассказала министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Теперь работа станет гораздо проще. Учителя смогут объяснять материал онлайн, а ученики делиться своими идеями. Также появились информационные каналы для оперативных сообщений о событиях.

А чтобы ученики смогли быстрей найти педагога в чате, учителя могут получить академическую шапочку, которая дает им особый статус. Скоро они смогут управлять группами. Кроме того, педагоги могут хранить нужные материалы в сервисе и распределять их по папкам. Также они могут быстро начать общение с другим человеком, используя QR-код.

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