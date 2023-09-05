Центром ДФО по подготовке футбольных тренеров станет Хабаровск Фото: академия "Искра"

В Хабаровске начнут готовить тренеров по футболу для всего Дальнего Востока. Теперь для получения базовой лицензии преподавателям не нужно лететь через всю Россию в Омск или Краснодар. Пройти обучение станет проще. Российский футбольный союз впервые запустил на базе хабаровской организации регулярную программу повышения квалификации для тренеров. Площадкой для подготовки наставников станет футбольная академия «Искра».

- Вся наша инфраструктура будет предоставлена академии РФС для проведения обучения на бесплатных условиях. Мы планируем продолжать и усиливать сотрудничество с академией РФС, - рассказал директор футбольной академии «Искра» Алексей Попов.

Обучать местных кадров будут специалисты из Москвы. Программа разбита на три очные сессии и пять видеоконференций. Очная часть начнется 19 сентября и продлится до 30 ноября. В аттестации примут участие 30 человек из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска и Южно-Сахалинска. Они пройдут 57 практических и 40 теоретических занятий.

В практической части они будут работать с воспитанниками академии. А потом планируется проводить семинары для тренеров со всего ДФО - для полевых игроков и подготовки вратарей.

Каждый тренер, завершивший обучение на базе «Искры» этой осенью, получит лицензию «C-УЕФА».

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