Больше выпечки стали изготавливать в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

В Хабаровском крае хлебопеки нарастили объемы производства после обновления оборудования. Больше всего предприятий расположено в Хабаровске - 42. Еще 12 работают в Комсомольске-на-Амуре и 11 в Амурском районе.

Амурское предприятие «Амурхлеб» выпускает 40 наименований, среди которых пшеничный хлеб первого и второго сортов, ржано-пшеничный хлеб, булочки, пицца, пирожки и другая выпечка. Продукция продается в Амурском районе, в том числе в магазинах, кафе и ресторанах. Помимо этого, она поставляется в социальные учреждения - детские сады, школы и больницы.

- Последние годы в регионе открывается все больше пекарен малой мощности, которые предлагают хабаровчанам новые виды хлеба. К слову, это достаточно сложный вид деятельности, требующий внимания не только к продукту, но и к оборудованию, на котором он производится, - рассказали в министерстве сельского хозяйства Хабаровского края.

Всего в регионе работает 170 предприятий, среди которых 176 пекарен малой мощности. Их руководители могут получить поддержку от министерства. Специалисты консультируют по разным вопросам, среди которых обновление оборудования, декларирование и освоение продукции, подготовка кадров.

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