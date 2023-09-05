Подъем уровня воды в реках ожидается в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края

Спасатели Хабаровского края работают в Бикине. Там они общаются с местными жителями и администрацией, реагируя на возможные происшествия и постоянно замеряя уровни воды в реках.

- Обстановка относительно спокойная. Если изменения будут - будем реагировать. Мы в готовности, лодки, моторы, все в готовности. Сами объезжаем территорию, обследуем, наблюдаем, беседуем с жителями. Администрацией города организована постоянная работа насосной группы на дамбе, защищающей населенный пункт, ведется откачка воды с подтопленных участков, - рассказал старший группы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в Бикине Виктор Тайхерт.

По данным на 5 сентября, из-за грунтовых вод подтопило девять участков в Бикине. В Видном в зоне паводка оказались 12 территорий, в Забайкальском в воде 14 участков. Дома пока не затопило. В воде четыре участка дорог в селах Видное, Забайкальское, Кукелево и Кедрово. Кроме этого, подтоплен один низкопойменный участок дороги в селе Гайтер Комсомольского района.

На островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный подтоплены 49 земельных наделов. К некоторым участкам сложно пройти. В Елабуге вода вышла на дорогу, в Корсаково-2 подтопило один участок дороги и шесть дачных территорий.

Уровни воды выше отметок неблагоприятного явления поднялись в реках Уссури и Бикин. В ближайшие дни максимальный уровень ожидается на реках Кия и Хор, подтопит пойму на 10-40 сантиметров. На реке Подхоренок у Дормидонтовки сегодня-завтра вода может достичь неблагоприятных отметок, отчего есть риск затопления огородов. На Амуре у Хабаровска ожидается колебание уровня в пределах 410-430 сантиметров. У села Елабуга 6-8 сентября возможен подъем до отметок 450-470 сантиметров, когда неблагоприятное явление - 450.

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