Прогноз на 6 сентября дали синоптики Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Хабаровского края рекомендуется не убирать зонтики в дальний угол: в регионе снова ожидается дождь. Сентябрь радует по-настоящему осенней погодой: холодной ночью, теплой днем и местами с осадками.

Так, в краевой столице небольшие осадки. Ночью будет тепло, до 14-16 градусов, днем температура поднимется совсем немного: до 21-23 градусов. Ветер юго-западный, до 13 метров в секунду.

На юге края кратковременный дождь. Ночью ожидается от 11 до 16 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21-26 градусов. Ветер стоит ждать с запада с силой до 13 метров в секунду.

В центре региона тоже пройдет кратковременный дождь. Ночью ожидается от восьми до 16 градусов, днем столбик термометра поднимется выше 20 градусов, достигнув на пике отметки в 26 градусов. Ветер юго- и северо-западный, от трех до 13 метров в секунду.

Север накроют небольшие дожди. Сухо будет только в Охотском районе. Ночью минимальная температура составит четыре градуса, но потом воздух прогреется до 12. Днем будет прохладно - 11-23 градуса. Ветер до 14 метров в секунду придет с разных сторон света.

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