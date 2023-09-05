Косметический ремонт проходит на стадионе «Юность» в Хабаровске

Косметический ремонт проходит в комплексе «Юность» в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске идет косметический ремонт стадиона «Юность». Специалисты уже закончили работать в санузлах столовой. В планах еще привести в порядок стены в коридорах и жилых комнатах, поменять двери и дверные коробки. Ремонт спланировали тогда, когда в комплексе никого не будет: чтобы и никому не помешать, и требования норм не нарушить.

- Как только закончились тренировочные сборы у спортсменов, мы приступили к работам, чтобы не нарушать санитарные нормы и подготовить базу к следующим сборам. Просим посетителей бережно относиться к спорткомплексу, уважать труд наших рабочих, которые сейчас проводят ремонт, - сказал и. о. директора Центра спортивной подготовки сборных команд региона Алексей Стародубцев.

Посетить обновленное и свежее учреждение спортсмены смогут уже в конце сентября. А пока подготовили смету на кровельные работы, которые хотят провести во время капремонта в следующем году.

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