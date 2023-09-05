«Амурская осень» пройдет в Хабаровске В Хабаровске состоится традиционный фестиваль кино и театра «Амурская осень». Первые постановки можно будет посмотреть на этой неделе. Всего жители города смогут увидеть популярных артистов в течение нескольких дней. - Уже на этой неделе в театральную жизнь города ворвется 21-й открытый фестиваль «Амурская осень». С 8 по 14 сентября на сцене Хабаровского краевого театра драмы зрители увидят шесть ярких и незабываемых спектаклей, - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края. Известная и подробная программа фестиваля. Все постановки будут начинаться в 19 часов. Спектакль «Кузанаста» покажут 8 сентября, «Забыть Герострата» - 9 сентября, «Третий с краю» - 10 сентября, «Особенности национальной женитьбы» - 12 сентября, «Ты свободен, дорогой!» - 13 сентября и «Розыгрыш» - 14 сентября. Фестиваль проводится по проектам «Культурные гастроли» флагманской инициативы губернатора «Край комфортного проживания» и «Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае». Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Хабаровске состоится традиционный фестиваль кино и театра «Амурская осень». Первые постановки можно будет посмотреть на этой неделе. Всего жители города смогут увидеть популярных артистов в течение нескольких дней.

- Уже на этой неделе в театральную жизнь города ворвется 21-й открытый фестиваль «Амурская осень». С 8 по 14 сентября на сцене Хабаровского краевого театра драмы зрители увидят шесть ярких и незабываемых спектаклей, - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

Известна и подробная программа фестиваля. Все постановки будут начинаться в 19 часов. Спектакль «Кузанаста» покажут 8 сентября, «Забыть Герострата» - 9 сентября, «Третий с краю» - 10 сентября, «Особенности национальной женитьбы» - 12 сентября, «Ты свободен, дорогой!» - 13 сентября и «Розыгрыш» - 14 сентября.

Фестиваль проводится по проектам «Культурные гастроли» флагманской инициативы губернатора «Край комфортного проживания» и «Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае».

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