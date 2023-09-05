Об итогах приемной кампании в вузах рассказали в Хабаровском крае

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал об итогах приемной кампании в вузах страны. В аудитории 1 сентября отправились около 4,5 миллиона студентов, среди которых 1, 236 миллиона - вчерашние школьники. Сейчас продолжается прием в аспирантуру, ординатуру и магистратуру. Мест в этом году было больше 626 тысяч, из которых 37 089 распределили по новым регионам. По отдельной квоте пошли учиться участники СВО и их дети - около 8,5 тысячи человек. Некоторые вузы приняли их за свой счет сверх квоты. Также около 25 тысяч человек - жители дальнего и ближнего зарубежья - тоже поступили по квоте.

Самыми популярными направлениями стали информатика, педагогика, экономика, юриспруденция и менеджмент. Больше всего ребят привлекли РАНХиГС, Казанский и Уральский федеральные университеты, Высшая школа экономики и Финуниверситет. В хабаровский филиал РАНХиГС в этом году поступили 770 студентов, из них 320 - на бюджет. Ребята хотят стать адвокатами, прокурорами и работать на госслужбе. Подробнее рассказали в самом вузе.

- В этом году наш институт показал положительную динамику по количеству поданных заявлений, что говорит о высоком интересе школьников к Президентской академии и признании ее престижности. Выбор абитуриентов в этом году пал на такие специальности, как правовое обеспечение национальной безопасности, юриспруденция, судебная и прокурорская деятельность, государственное и муниципальное управление, менеджмент. Сейчас для наших первокурсников начинается самое незабываемое время в их жизни, - рассказал и. о. директора хабаровского филиала РАНХиГС Александр Медведев.

А школьники из отдаленных поселений могли подать документы онлайн через «Госуслуги». По России этой возможностью воспользовались 375 тысяч ребят.

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