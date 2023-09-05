Новая туристическая тропа появится в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае появится туристическая тропа к скалам Пяуса. Ее сделают на деньги гранта - 765 тысяч рублей. Проект разработала Дарья Киселева вместе с туроператорами. В этом ей также помогали специалисты минтуризма и администраций районов. Планируется оборудовать маршрут к третьей гряде скал Надгэ, также известных в народе как Анюйские столбы.

- На протяжении 15 лет тема туризма и путешествий занимает особое место в моем сердце. Именно поэтому и возникла идея создать проект, который поможет и другим молодым людям увидеть туристические возможности своего родного края. Это будет настоящее приключение, участники которого почувствуют себя первопроходцами и совершат экспедицию, как в свое время это сделал известный путешественник Владимир Арсеньев, - рассказала Дарья Киселева.

Задачей проекта является привлечение молодежи к активному туризму и профессии гида. Принять участие в разработке и строительстве тропы смогут и студенты. Будет несколько этапов. Проведут информационные встречи, на которых обсудят важные моменты, а потом построят переходные мостики через ручьи, расчистят тропы от бурелома и обустроят площадку под палаточный лагерь рядом со скалами Пяуса. Когда начнутся работы, и когда по тропе смогут пройти первые туристы, пока неизвестно.

Конкурс прошел во время форума «Амур». На победу претендовали 72 проекта в трех номинациях.

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