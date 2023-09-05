Сквер по нацпроекту благоустроили в Николаевске-на-Амуре Фото: правительство Хабаровского края

В Николаевске-на-Амуре по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили городской сквер. Теперь здесь можно проводить праздники и концерты. Тут появились зоны отдыха, детские площадки и арт-объекты - «Амур», «Фонтан» и «Каменное озеро», а также световой тоннель. Общая стоимость составила 33,4 миллиона рублей.

Здесь действительно проводят немало мероприятий. Этим занимается районный Дом культуры, который находится на улице Горького рядом с парком. Уже третий год подряд, например, провожают лето. Молодые люди наряжаются в костюмы, проводят конкурсы и развлекают гостей. А самые маленькие получают в подарок канцелярию для школы.

- Обновление общественных территорий становится настоящим праздником для жителей. На новых территориях они устраивают мероприятия и праздники. Так, на празднике в Николаевске-на-Амуре все фотографировались, играли, танцевали, водили хороводы и участвовали в веселых играх. Исключений не было - принимали участие и дети, и взрослые, и молодежь. Многие жители готовились заранее и придумали костюмы. Каждый год все больше жителей присоединяется к проводам лета, организованным молодежью, - рассказали в министерстве ЖКХ региона.

За четыре года по нацпроекту благоустроили 481 территорию в 56 населенных пунктах. В этом году в регионе появится 87 общественных пространств на общую сумму 370 миллионов рублей. В Николаевске в порядок приведут еще две территории за 15,6 миллиона рублей. Это многофункциональная площадка в районе жилмассива по улице Попова и пешеходные дорожки в парке имени Горького по улице Луначарского, которые поэтапно развиваются с 2022 года.

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