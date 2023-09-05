Полиция проверяет информацию о хлопке газа в Хабаровске 4 сентября

Очевидцы рассказали о возможном хлопке газа в Железнодорожном районе Хабаровска Фото: Олег ЗОЛОТО

Очевидцы рассказали о возможном хлопке газа в Железнодорожном районе Хабаровска. По их словам, все случилось 4 сентября на улице Чехова, 2. По данному факту полиция проводит проверку.

- Мы сидели на улице рядом, услышали хлопок. Как будто что-то грохнулось. Потом зазвучала сирена, появились мигалки спецмашин. Это были пожарные, полиция и реанимация, - рассказал «КП» - Хабаровск» очевидец Олег (имя изменено).

Собеседник сообщил, что все произошло около 21:40 на шестом этаже четвертого подъезда. Примерно к 23:00 на месте остались сотрудники полиции, которые опрашивали жителей дома.

- Вчера в вечернее время в дежурную часть отдела полиции №6 поступило сообщение о хлопке в одной из квартир дома по улице Чехова. На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, специалист группы по связям с общественностью городского УМВД России.

Пока до конца непонятно, был ли это хлопок газа, или тревога оказалась ложной. Также неизвестно, есть ли пострадавшие. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.