Воспользовался положением: в Магадане осудили директора за крупную кражу

За кражу восьми миллионов осудили директора фирмы в Магадане Фото: Олег ЗОЛОТО

В Магадане приговор суда выслушал директор коммерческой организации. Мужчина похитил крупную сумму денег, на него завели дело за неправомерный оборот средств. Доказательств собрано достаточно, чтобы признать его виновным.

Преступление он совершил несколько лет назад - в 2017-2018 годах. Для этого он использовал свое служебное положение: подготовил некоторые бумаги и завладел деньгами. Подробности рассказали следователи.

- Директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, наделенный соответствующими полномочиями, изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств и произвел с их использованием неправомерный перевод денежных средств общества с целью их последующего обналичивания и сокрытия от органов государственного финансового и налогового контроля на общую сумму более восьми миллионов рублей, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Деньги он потратил на себя. Суд приговорил мужчину к полутора годам условно с испытательным сроком в год и штрафом в 50 тысяч рублей. Приговор пока в силу не вступил.

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