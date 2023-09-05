Гостеприимные хозяйки: хабаровчанки фиктивно прописали у себя дома иностранцев

За фиктивную прописку иностранцев задержали жительниц Хабаровска Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске полиция поймала двух женщин, которые фиктивно прописали в своих квартирах мигрантов. Они зарегистрировали приезжих из Средней Азии, прекрасно зная, что жить те будут совершенно в других местах.

Например, 52-летняя жительница Гаровки-2 прописала через МФЦ на Суворова шестерых человек, а 57-летняя безработная жительница Индустриального района подарила прописку в частном доме по Таежной улице пятерым иностранцам. В полиции рассказали, что у первой женщины раньше судимостей не было, а вторая уже имела опыт с нарушением закона.

- В прошлом горожанка уже привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков и кражи, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Против каждой из них завели уголовное дело. Им грозит до трех лет лишения свободы. Пока проводится расследование.

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