Женщину года выберут в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске начался городской этап конкурса «Женщина года». Его традиционно проводят в регионе. В нем могут принять участие женщины, воспитывающие минимум троих детей, но при этом успешно работающие и принимающие участие в общественной деятельности.

Хабаровчанки могут выдвинуть свою кандидатуру сами, а могут это сделать их друзья или семья, руководство или просто другие жители города. Женщинам нужно заполнить анкету, написать в ней, почему они достойны этого звания, рассказать там о себе, прикрепить фотографии и публикации в прессе, а также копии документов, где указаны семейные традиции. Все это принимают до 30 ноября на Ленинградской, 45, в кабинете №9.

С подробной информацией о порядке и условиях участия в конкурсе можно ознакомиться по телефону 40-91-73. Специалисты с радостью ответят на все вопросы женщин.

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