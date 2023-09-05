Седьмой аварийный барак на 60-летия Октября снесли в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске 5 сентября снесли седьмой аварийный барак на проспекте 60-летия Октября. Его давно признали аварийным, люди ждали расселения. В 2021 году губернатор Михаил Дегтярев добился поддержки федеральных властей - они выделили почти 599 миллионов рублей.

На эти деньги расселили 148 квартир, в которых жили 359 человек. В этот день за сносом дома наблюдали и его бывшие жители.

- Я родился в этом доме и прожил здесь все свои 40 лет, вот и дочь здесь родилась. Есть только ностальгия, сожаления нет совсем. Здесь условия, непригодные для жилья и для детей. А получили мы квартиру на Пятой площадке. Мне это удобно, я уже много лет работаю на МЖК. Понравилось, что квартиру сначала показали, я дал согласие, а потом уже с нами подписали все документы. Грех жаловаться, новая квартира с ремонтом и с удобствами, - рассказал хабаровчанин Александр.

Дома эти расселяют поэтапно. В этом доме жили 14 человек на 310 квадратных метрах. Сейчас все они живут в новых домах, на что потратили 16 миллионов рублей.

После сноса комиссия отправилась на Аэродромную, где сейчас строят пять многоквартирных домов. Сюда заедут больше 300 семей из аварийного жилья. Некоторым было так страшно там находиться, что они снимали квартиры.

Три из пяти домов уже построены, возле двух уже начали благоустройство. В 20-х числах сентября их подключат к холодной воде.

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