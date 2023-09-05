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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 8:06

Хотел выстрелить: амурчанина осудили за нападение на полицейского

За нападение на полицейского осудили жителя Хабаровского края
Василина ИКОННИКОВА
За нападение на полицейского осудили жителя Хабаровского края

За нападение на полицейского осудили жителя Хабаровского края

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае суд вынес приговор 45-летнему жителю Амурска. Мужчину обвинили в нападении на сотрудника полиции при исполнении. Собранные доказательства помогли признать его вину.

Происшествие случилось в мае этого года. Мужчина находился в гаражном боксе, прятался там от сотрудников ГИБДД. Он нарушил правила дорожного движения и, чтобы его не привлекли к ответственности, решил провести время там. Но потом решил прогнать стражей порядка.

- Мужчина произвел выстрел в воздух из охотничьего ружья, после этого направил ствол в сторону патрульного автомобиля, в котором находились сотрудники ГИБДД, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Во время случившегося никто не пострадал. Против амурчанина завели уголовное дело, несколько месяцев шло расследование. Суд признал его виновным и вынес приговор: два года условно и два года испытательного срока.

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