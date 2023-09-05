Хотел выстрелить: амурчанина осудили за нападение на полицейского

За нападение на полицейского осудили жителя Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае суд вынес приговор 45-летнему жителю Амурска. Мужчину обвинили в нападении на сотрудника полиции при исполнении. Собранные доказательства помогли признать его вину.

Происшествие случилось в мае этого года. Мужчина находился в гаражном боксе, прятался там от сотрудников ГИБДД. Он нарушил правила дорожного движения и, чтобы его не привлекли к ответственности, решил провести время там. Но потом решил прогнать стражей порядка.

- Мужчина произвел выстрел в воздух из охотничьего ружья, после этого направил ствол в сторону патрульного автомобиля, в котором находились сотрудники ГИБДД, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Во время случившегося никто не пострадал. Против амурчанина завели уголовное дело, несколько месяцев шло расследование. Суд признал его виновным и вынес приговор: два года условно и два года испытательного срока.

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