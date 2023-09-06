Подделка на миллион: фальшивые перчатки привезли в хабаровскую детскую больницу

Фальшивые перчатки поставили в детскую больницу Хабаровска Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае завели уголовное дело о фальсификации медицинских изделий. В «Детскую краевую клиническую больницу имени Пиотровича» завезли поддельные перчатки.

- В марте этого года клиническая больница заключила с индивидуальным предпринимателем государственный контракт на поставку 120 тысяч медицинских перчаток общей стоимостью около 1,1 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Изделия привозили в течение всей весны. Оказалось, что они - фальшивые. Разрешительных документов, которые подтвердили бы их соответствие нормам, нет. Так что использование этих перчаток может быть опасно для здоровья пациентов.

Прокуратура провела проверку, результаты отправила в Следственный комитет. Там уже завели уголовное дело. Его расследование контролирует надзорный орган. Пока специалисты допрашивают свидетелей и выясняют, откуда вообще взялись эти изделия.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.