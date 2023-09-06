Работу финалистов конкурса управленцев оценил губернатор Хабаровского края Фото: Михаил Дегтярев

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев оценил работу финалистов регионального этапа конкурса управленцев «Лидеры России». Всего специалисты из разных сфер подали 1 037 заявок, в краевой отбор вышли только 35.

- К слову, один из лидеров четвертого сезона конкурса управленцев, суперфиналист по треку «Наука» Юрий Марфин, по нашему приглашению и по решению министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова возглавляет Тихоокеанский государственный университет, - отметил Михаил Дегтярев.

Участники показали свои решения для развития технологических инициатив в регионе. Губернатор сказал, что услышал немало хороших идей, которые будут воплощать в жизнь в регионе. По словам главы региона, как только каждый предприниматель будет думать о людях и их удобстве, то у него сразу появятся деньги, разработки и прорыв во всех отраслях.

Участники конкурса могут получить образовательный грант в миллион рублей, получить ценные рекомендации от экспертов и поработать с наставниками.

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