Опрокинул и бросил с пострадавшим: магаданец сбежал с места аварии на трассе, полиция ищет очевидцев

Перевернутый внедорожник нашли на трассе в Магаданской области Фото: ГИБДД Магадана

На 1 643 километре трассы «Колыма» жители Ягоднинского района нашли брошенный автомобиль. Сообщение об этом в полицию поступило днем 4 сентября.

Инспекторы выяснили, что водитель Nissan Patrol не справился с управлением, внедорожник перевернулся, а человек с места ДТП сбежал.

- По предварительной информации, в результате ДТП пострадал 32-летний пассажир внедорожника. Гражданин самостоятельно обратился за помощью в лечебное учреждение и после осмотра медработниками был направлен на лечение по месту жительства, - рассказали в ГИБДД Магаданской области.

Полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства аварии. Также они ищут очевидцев ДТП. Их просят обратиться в отдел МВД России по Ягоднинскому району по телефонам: 8 (41342) 2-33-00 или 102. Водителей же просят быть внимательней и соблюдать правила дорожного движения, а также выбирать безопасную скорость.

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