Расписание движения трамваев №2 изменится 9 и 10 сентября в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

9 и 10 сентября трамваи №2 будут ходить по измененному расписанию. Маршрут останется прежним: от «Картонно-рубероидного завода» до «Железнодорожного вокзала». В мэрии Хабаровска озвучили расписание движения трамвая №2:

- отправление от остановки «Картонно-рубероидный завод»: 07:36, 09:26, 11:16, 13:06, 14:56, 16:46, 17:40, 18:36 (до депо №1), 19:28 (до депо №1);

- отправление от остановки «Железнодорожный вокзал»: 06:40, 08:30, 10:20, 12:10, 14:00, 15:50, 17:40.

Уточнить информацию о маршруте, графике движения, времени прибытия и отправления трамваев можно у диспетчера по номеру 45-00-56. Также данные есть на сайте «Транспорт27.рф».

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