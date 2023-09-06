Школьников обучат сельскому хозяйству в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

Специалистов для сельскохозяйственной отрасли в Хабаровском крае начнут готовить со школы. Так, в селе Мичуринское появилась образовательная программа «Юный агроном». Детей 10-17 лет обучают растениеводству, проводят с ними практические занятия. Занятия по агрономии будут посещать ученики среднего и старшего звеньев. На начальном этапе будет создано три группы по 15 человек.

Благодаря финансовой поддержке АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» во дворе школы установили теплицу, а в будущем здесь разведут плодовый сад.

- На установку теплицы из средств АНО «КСФ» было направлено 450 тысяч рублей. Программа «Юный агроном» дает возможность расширить знания по технологии выращивания огородных культур, помогает формированию экологического мышления, используется для углубленного изучения биологии и химии, - сказала директор школы имени Арсеньева Валентина Ахмолина.

В минсельхозе рассказали, что в Хабаровском крае ведется планомерная работа по привлечению новых кадров в отрасль. За ведомством закреплено кураторство над школой в селе Мичуринское, поэтому у специалистов есть возможность готовить агрономов уже сейчас. Это пилотный проект, который входит в план мероприятий по созданию «Образовательного агрокластера».

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