Нитратные арбузы обнаружили в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники краевого Россельхознадзора в июле провели проверку участка сельскохозяйственного назначения площадью почти семь гектаров, расположенного в районе имени Лазо. Сельхозпроизводитель использовал землю для выращивания картофеля и арбузов. Представители ведомства взяли пробы продукции, чтобы отправить их на проверку в лабораторию.

- В ходе проверки было обнаружено превышение содержания нитратов в арбузах в 2,75 раза. При этом допустимая норма находится на отметке 60 миллиграммов на килограмм, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Несмотря на превышение допустимых показателей, такое нарушение не считается критическим. Также нет подтверждения того, что охраняемым законом ценностям был причинен ущерб. Сельхозпроизводителю направили предостережение и рекомендации по соблюдению обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

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