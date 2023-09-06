Авиарейсов из Хабаровска в Охотск и обратно станет больше Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В 2023 году количество рейсов из Хабаровска в Охотск и обратно выросло на 26. При этом количество перевозимых пассажиров сохранилось на уровне 2022-го. Это произошло из-за снижения коммерческой загрузки самолетов. Причины - реконструкция аэродрома в Охотске и вывод из эксплуатации радиомаяков. Это, в свою очередь, привело к повышению метеоминимумов с 70 до 200 метров вертикальной видимости и с 900 до 2,5 тысячи метров горизонтальной. Когда погода плохая и есть вероятность возврата на запасной аэродром, компании приходится увеличивать объемы топлива и уменьшать число пассажиров. Это отражается и на регулярности полетов.

Перевозка топлива вместо пассажиров увеличивает расходы авиакомпании. Дополнительно тратиться приходится на питание и номера в гостиницах для пассажиров при задержке рейсов. Кроме того, авиакомпания оплачивает расходы, связанные с продлением работы аэропортов, служб по организации воздушного движения и метеообеспечения.

- Мы понимаем, что назрела необходимость реконструкции аэродрома в Охотске. Использование металлической взлетно-посадочной полосы, а не бетонной, приводит к ускоренному износу шин шасси и дополнительным тратам на техобслуживание самолетов. В октябре 2023 года планируется вывод из эксплуатации металлической полосы и ввод грунтовой. Она не обеспечена светосигнальным оборудованием. Из-за этого метеоминимумы увеличатся еще больше и составят 200 метров вертикальной видимости и три тысячи метров горизонтальной, что также повлияет на регулярность выполнения рейсов, - рассказали в пресс-службе «Хабаровских авиалиний».

В компании уточнили, что с ноября по январь полеты из Хабаровска в Охотск будут совершаться только по прямому маршруту без посадки в Николаевске. Максимальное количество пассажиров на борту - 29. Взять на рейс больше людей будет возможно только при наличии детей и хорошей погоды. Вылеты в этот период могут задерживаться.

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