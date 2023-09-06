112 участков затоплены в девяти населенных пунктах Хабаровского края
Фото: Михаил ФРОЛОВ
По состоянию на утро 6 сентября в регионе остаются подтопленными 56 приусадебных участков, 49 дач и семь участков внутрипоселковых дорог в девяти населенных пунктах. Причиной стал подъем грунтовых вод и уровня воды в реках Хабаровского края.
- За сутки вода ушла с двух приусадебных участков в Бикине, остаются подтоплены семь участков. В Вяземском районе подъем уровня воды в Уссури привел к подтоплению 12 приусадебных участков в селе Кедрово, двух участков в селе Кукелево и трех в селе Забайкальское (всего в селе сейчас подтоплено 17 участков). В остальных населенных пунктах ситуация за сутки не изменилась, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Специалисты не исключают повышение уровня воды до 510-560 сантиметров на реке Подхоренок у поселка Дормидонтовка. Это может привести к подтоплению огородов на участках, расположенных в низинах. При этом самому поселку ничего не угрожает, он защищен дамбой.
На Амуре у Хабаровска колебание уровня воды сохранится в пределах 410-430 сантиметров. У села Елабуга 6-8 сентября возможен подъем уровня до отметок 450-470 сантиметров.
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