Зацепил при обгоне: велосипедист пострадал в ДТП с автобусом в ЕАО

Автобус сбил велосипедиста в ЕАО Фото: УМВД России по ЕАО

Авария произошла 5 сентября в 14:55 в поселке Птичник в ЕАО. 59-летний водитель автобуса при обгоне зацепил велосипедиста, который ехал по краю проезжей части.

- ДТП случилось на улице Центральной в районе дома №37. Автобус марки «ДЭУ ВС106» ехал со стороны Биробиджана в направлении поселка Головино. При выполнении обгона он столкнулся с 68-летним велосипедистом, который двигался в попутном направлении, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Пожилой мужчина получил травмы, но отказался от госпитализации. Также пострадал велосипед. У автобуса незначительные механические повреждения.

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