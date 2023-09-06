Около 300 молодых семей смогут улучшить жилищные условия в Хабаровском крае Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае почти 300 молодых семей могут улучшить свои жилищные условия по федеральной программе. В минстрое начали принимать заявки на конкурсный отбор от муниципалитетов.

Господдержку могут получить те семьи, которые живут в районах, подавших заявки и прошедших отбор. Каждый год в нем принимают участие порядка 20 муниципалитетов. При этом криобрести или построить жилье можно на всей территории региона.

- В этом году на программу направлено 82 миллиона рублей, из федерального бюджета край выделил 180 миллионов и 87 миллионов рублей – это бюджеты муниципальных образований края. Эти деньги позволяют предоставить социальные выплаты более 300 молодым семьям по региону. Из краевого бюджета уже выделены средства на 2024 год - это 180 миллионов рублей. В минстрое ожидают, что районы направят 87,5 миллиона. В четвертом квартале будет известно, сколько средств краю выделено из федерального бюджета, - рассказала начальник отдела предоставления господдержки регионального минстроя Ольга Чичаева.

Участникам должно быть не больше 35 лет, семья должна быть признана органами местного самоуправления нуждающейся в улучшении жилищных условий. Обращаться для участия в программе нужно в администрацию своего муниципального образования.

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