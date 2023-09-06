Набор открыток «Жемчужины хабаровского образования» выпустили в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В краевой столице выпустили набор открыток «Жемчужины хабаровского образования». В карточках собраны рассказы об уникальных разработках, учителях и учениках, а также становлении школ. Составители собрали истории успеха, как малые, так и большие, среди которых, например, победы творческих коллективов центра «Гармония» на международном уровне, традиции кадетской школы №1 или работа детского сада «Верботон».

Здесь также рассказывают об оздоровительной системе в некоторых детских садах, отряде барабанщиц из Волочаевского лицея или о геологической экспозиции в гимназии № 1 с окаменевшей черепахой - редкую коллекцию собирали больше 30 лет.

Там же указаны имена выдающихся учителей. Например, оттуда можно узнать Виктории Королевой - педагог много лет победителей Всероссийской олимпиады по физкультуре. А Елена Цуранова вместе с коллегами создала уникальный учебно-методический комплекс для изучения китайского языка.

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