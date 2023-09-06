Забыла о приоритете: в Хабаровске сбили мотоциклиста

Женщина сбила мотоциклиста в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

В Хабаровске в еще одной аварии пострадал мужчина. Он ехал на мотоцикле, и его сбила женщина.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 19:10 на улице Суворова. Мотоциклиста сбила 77-летняя женщина на Nissаn Wingrоаd

- Водитель, выезжая с прилегающей территории в районе дома №69, не уступила дорогу и допустила столкновение с мотоциклом BMW R1150RS, двигавшегося со стороны улицы Малиновского в сторону Ворошилова, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Преимущества в такой ситуации женщина не имела, что считается нарушением правил.

Мужчина-водитель мотоцикла 31 года получил травмы. Его пришлось увезти в больницу. О его состоянии ничего не сообщается. Хабаровчанин находится под присмотром врачей.

Сообщается, что у женщины большой страж. Она водит автомобиль с 1994 года. Список ее нарушений пуст, а в момент аварии она была трезва.

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