Нужно было выполнить план: комсомольчанин оформил левые сим-карты на посторонних людей

Житель Комсомольска оформил сим-карты на чужие паспорта Фото: Иван МАКЕЕВ

В Комсомольске-на-Амуре осудят 22-летнего парня за оформление сим-карт на посторонних людей. Он использовал для этого чужие паспорта, а владельцы об этом ничего не знали.

Молодого человека обвиняют в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

- По версии следствия, с ноября 2021 года по март 2022-го специалист сотовой компании использовал свое служебное положение с целью получения денежной премии за выполнение плана по оформлению сим-карт, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Парень открыл сохраненные анкеты посторонних людей и оформил на них симки. Естественно, они ничего об этом не знали. Каким образом потом им стало известно об этом, не сообщается. Вероятно, образовались долги, которые операторы просили закрыть. Теперь молодой человек ждет приговора суда.

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