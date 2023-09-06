Все лесные пожары потушили в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае потушили все лесные пожары. Данные приводит министерство лесного хозяйства региона. На карте ведомства видно, что на утро 6 сентября в крае нет ни одной действующей термоточки.

За прошедшие сутки спасатели потушили один пожар на площади 35 гектаров. Это точка, которая вспыхнула еще 3 сентября на трех гектарах в районе имени Полины Осипенко. На работах были задействованы 44 человека. Данный пожар возник из-за гроз. Спецтехнику и воздушные судна использовать не было необходимости.

Всего с начала пожароопасного сезона возникло 778 лесных пожаров. Огонь охватил 923 тысячи гектаров.

Хотя еще несколько дней назад в крае полыхало тысячи гектаров. За минувшие выходные пожарные смогли потушить 2 200 гектаров - здесь находились четыре термоточки.

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