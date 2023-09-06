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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 5:04

Пытался оспорить несколько раз: магаданского предпринимателя осудили за вспышку птичьего гриппа

За вспышку птичьего гриппа наказали предпринимателя из Магаданской области
Василина ИКОННИКОВА
За вспышку птичьего гриппа наказали предпринимателя из Магаданской области

За вспышку птичьего гриппа наказали предпринимателя из Магаданской области

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Магаданской области произошла вспышка птичьего гриппа. На хозяина кур, предпринимателя, составили административное дело. Сообщается, что он не сразу сообщил о произошедшем в ветеринарное управление. Бизнесмен не согласился с этим и подал иск, попытавшись оспорить решение суда.

- Арбитражный суд Магаданской области рассмотрел иск с привлечением ОГБУ «СББЖ «Магаданская» и отказал предпринимателю в удовлетворении заявленного требования. Индивидуальный предприниматель не согласился с доводами арбитражного суда и подал жалобу далее по судебной инстанции, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Магаданской области.

Шестой арбитражный суд оставил иск без изменения. Предприниматель не остановился на этом и снова подал иск, сославшись на неправильное применение норм материального права. Но и арбитражный суд Дальневосточного округа встал на сторону специалистов управления, оставив жалобу без удовлетворения. Теперь уже постановление не подлежит обжалованию.

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