Пытался оспорить несколько раз: магаданского предпринимателя осудили за вспышку птичьего гриппа

За вспышку птичьего гриппа наказали предпринимателя из Магаданской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В Магаданской области произошла вспышка птичьего гриппа. На хозяина кур, предпринимателя, составили административное дело. Сообщается, что он не сразу сообщил о произошедшем в ветеринарное управление. Бизнесмен не согласился с этим и подал иск, попытавшись оспорить решение суда.

- Арбитражный суд Магаданской области рассмотрел иск с привлечением ОГБУ «СББЖ «Магаданская» и отказал предпринимателю в удовлетворении заявленного требования. Индивидуальный предприниматель не согласился с доводами арбитражного суда и подал жалобу далее по судебной инстанции, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Магаданской области.

Шестой арбитражный суд оставил иск без изменения. Предприниматель не остановился на этом и снова подал иск, сославшись на неправильное применение норм материального права. Но и арбитражный суд Дальневосточного округа встал на сторону специалистов управления, оставив жалобу без удовлетворения. Теперь уже постановление не подлежит обжалованию.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.