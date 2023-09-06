ДГК открыла профильный энергокласс в школе Хабаровска

Фото: АО «ДГК»

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в группу «РусГидро») на базе хабаровской школы №77 в День знаний открыло профильный энергокласс.

В рамках реализации проекта семиклассники получат знания в области энергетики и электробезопасности, посетят городские электростанции, смогут изучить экспозиции музея энергетики, а также поучаствовать в познавательных мероприятиях и энергоквестах. На факультативной подготовке учащихся также готовят к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

- Благодаря ранней профориентации школьники к выпускным классам смогут достаточно глубоко познакомиться со сферой энергетики и понять, какие преимущества они могут получить при трудоустройстве в нашу компанию. Планируем, что в будущем подобные энергоклассы появятся и в школах других регионов Дальнего Востока, - подчеркнула заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению Дальневосточной генерирующей компании Татьяна Вороная.

В торжественной церемонии презентации энергокласса приняли участие специалисты СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК». Именно это предприятие станет одним из главных кураторов проекта.

- Энергетика - перспективная и востребованная сфера. Обучаясь в этом классе, дети имеют возможность в реальности познакомиться с той работой, которую они, возможно, выберут в будущем. Всем школьникам хочу пожелать в новом учебном году настойчивости, хороших оценок и терпения, - сказал напутственные слова школьникам главный инженер предприятия Денис Козуб.

Проект «Энергокласс» - часть программы опережающего развития кадрового потенциала «РусГидро» «От новой школы к рабочему месту», которую компания реализует с 2010 года. Цель проекта - повышение у школьников интереса к инженерной профессии для дальнейшего поступления в технические вузы и трудоустройства в группу «РусГидро». В энергоклассе изучают основы гидроэнергетики, геологии, гидравлики и гидрологии, энергосбережения и энергоэффективности, технического проектирования и создания прикладных проектов, научного мировоззрения, а также математику, физику и историю энергетики. Проект является первой ступенью системы корпоративных лифтов «Школа - СПО и ВО - Рабочее место». Проект позволит наладить гибкие взаимоотношения учащихся и их родителей, образовательных учреждений с конкретным работодателем.

- Сегодня мы понимаем, что в стране есть запрос на инженеров в области узких направлений. Поэтому мы с радостью откликнулись на интересное предложение энергетиков. Это первый такой класс в городе. Начинаем наше сотрудничество с ДГК на базе одного из седьмых классов. Уверена, что оно будет плодотворным и интересным, - отметила директор школы №77 Татьяна Пчелкина.