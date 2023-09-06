Дожди пройдут в районах Хабаровского края 7 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае снова испортится погода. Синоптики предупреждают об опасных метеоявлениях, которые ожидаются на севере региона 8-9 сентября. Так, в Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах ветер усилится до 18-23 метров в секунду, пройдут очень сильные дожди.

В остальном по краю погода будет спокойной. В Хабаровске 7 сентября - без осадков, ветер юго-западный, до 11 метров в секунду. Днем даже можно погулять по городу: температура обещает подняться до 23-25 градусов. Ночью будет прохладно - 9-11 градусов.

На юге региона примерно тот же прогноз: ночью, правда, немного холоднее - от пяти до 10 градусов, но днем потеплеет до 20-25-ти. Ветер южный, до 10 метров в секунду. Дождей не ожидается.

Осадки пройдут в центральных районах: небольшие кратковременные дожди ожидаются на территории практически всех центральных районов. Ночью столбик термометра покажет 5-12 градусов, днем поднимется до 19-26. Ветер двух направлений: южный и юго-западный, до 11 метров в секунду.

На севере пройдет небольшой дождь. Ночью температура будет держаться между четырьмя и 14 градусами, днем ожидается от 12 до 25 градусов. Ветер западных направлений, до 12 метров в секунду.

Специалисты рассказали: с выходом глубокого циклона в ночь с 8 по 9 сентября на всей территории края прогнозируются кратковременные дожди, усиление ветра порывами до 15-23 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.