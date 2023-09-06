Сдал в комиссионку за 600 рублей: бездомного хабаровчанина осудили за кражу коляски

Жителя Хабаровска отправили в колонию за кражу детской коляски Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске вынесли приговор мужчине. Он украл детскую коляску. Все произошло в апреле. Хозяин заметил, что с лестничной площадки дома по улице Павла Морозова пропала коляска за 44 тысячи рублей. Она стояла около двери, из-за габаритов убирать в другое место ее было невозможно. Дополнительных креплений тоже не было.

Полицейские посмотрели записи камер и вычислили воришку.

- Им оказался 32-летний горожанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и доставлявшийся в отделы полиции за совершение различных административных правонарушений. В краевом центре мужчина не имеет постоянного места жительства и источника дохода, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчину удалось задержать случайно. Начальник подразделения - подполковник полиции Антон Чурянин и его заместитель - майор полиции Павел Лоншаков во время поездки по служебным делам на улице Краснореченской заметили пешехода с вместительным рюкзаком за спиной. По приметам он походил на подозреваемого.

На допросе мужчина рассказал, что постоянного места жительства у него нет, он ночевал в подъезде на Павла Морозова. Когда уходил, прихватил коляску и сдал в комиссионку за 600 рублей. Когда туда нагрянули полицейские, то коляску уже кто-то купил.

Заведено уголовное дело, вор во всем признался. Пока шло следствие, он находился под стражей. Суд отправил его в колонию-поселение на полтора года.

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