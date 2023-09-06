Правила есть и на воде: в Хабаровском крае после столкновения лодок утонул человек

Человек утонул после столкновения лодок в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Трагедия произошла в затоне на полуострове Заячий 5 сентября. Около 21:20 в МЧС сообщили о том, что здесь столкнулись две лодки, пострадали люди. Не обошлось и без погибших.

- На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели городской аварийно-спасательной службы. При установлении обстоятельств выяснилось, что пластиковое маломерное судно совершило наезд на резиновую лодку с мотором, в которой находились три человека. По предварительным данным, судоводитель катера принял меры для спасения людей, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ему удалось вытащить из воды молодых парня и девушку, их отвезли в больницу. Пока о состоянии людей ничего не известно. Но третьего пассажира водного транспорта пока не удалось найти. Его поисками занимаются спасатели, на месте работает следственно-оперативная группа.

В МЧС говорят, что этой ситуации можно было бы избежать, если бы судоводители соблюдали правила: при движении по акватории в темное время суток на маломерном судне должны быть включены ходовые огни. Это требование также относится и к резиновым лодкам с мотором. Кроме того, запрещено выходить на судовой ход другого катера при видимости меньше километра, а также маневрировать транспортом на ходу. Еще одно требование, которым часто пренебрегают владельцы и пассажиры резиновых лодок, длина которых меньше четырех метров: наличие надетого спасательного жилета.

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