102 года исполнилось жительнице Хабаровска фото6 администрация Хабаровска
В Хабаровске 5 сентября отметили день рождения местной жительницы Елизаветы Потоцкой. И это не простой день рождения: женщине исполнилось 102 года. Ее поздравили представители администрации, вручив цветы и памятные подарки.
Елизавета Степановна родилась в селе Натальино Балаковского района Саратовской области. Ее отец был следователем НКВД, поэтому семья часто переезжала. Они жили в Астрахани, Сызрани, Вольске, Саратове. Елизавета окончила семилетнюю школу, потом пошла в педагогическое училище. Она приехала на Дальний Восток добровольцем, 10 лет отдала Новокаменской школе Кур-Урмийского района, где преподавала детям. А потом решила переехать в село Заозерное. Здесь уже Елизавета Степановна провела 40 лет: учила детей, а потом стала директором начальной школы. Во время войны работала в Петровске. В свои 102 года она полна жизненных сил, окружена любовью и заботой.
Администрация Хабаровска поздравила долгожительницу и пожелала ей прекрасного самочувствия, тепла, уважения и заботы от родных и близких.
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