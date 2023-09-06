Новые мусорные контейнеры устанавливают в частном секторе Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске в частном секторе устанавливают новые мусорные контейнеры. Они уже появились в районе Луганской и Зазеркальной улиц. На площадке устанавливается несколько евроконтейнеров и выделяется отдельное место для крупногабаритного мусора.

По решению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, город получит 20 миллионов рублей на эти цели. Но сначала в городе пройдет конкурс на определение мест для контейнеров. Пока идут подготовительные работы.

- Мы планируем провести конкурс, по результатам которого будут закуплены площадки. В настоящее время идет процесс уточнения реестра мест для их установки. При этом мы активно работаем с жителями и уточняем их пожелания по вопросам размещения контейнеров, - рассказал глава региона.

Теперь только в частном секторе Индустриального района появится 168 таких площадок с контейнерами на колесах. У них будут крышки, которые можно поднять специальным ножным механизмом, что гораздо удобнее привычного способа. После этого местным жителям станет удобнее выбрасывать мусор.

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