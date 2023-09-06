Подозревают поджог: биробиджанец едва не погиб в ночном пожаре

Мужчину спасли из пожара в Биробиджане Фото: МЧС ЕАО

Ночь 5 сентября чуть не стала последней для жителя Биробиджана. В последние минуты спасатели вытащили его из охваченного пламенем частного дома. Сообщение о ЧП на улице Ургальской поступило в 02:04.

Пожар заметили очевидцы, они и позвонили пожарным. В доме были хозяин и его друзья, они смогли выбраться самостоятельно.

- На место происшествия прибыли огнеборцы - 12 человек и три единицы техники, а также сотрудники службы газа, электрики, скорая медицинская помощь. К моменту прибытия расчетов огнем была охвачена деревянная пристройка к одноэтажному кирпичному дому. Пожарные быстро локализовали пламя, не дав ему распространиться на все помещения строения, а также на надворные постройки и дома соседей. Вынесли четыре газовых баллона, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Также из охваченного огнем дома вынесли 50-летнего мужчину. С отравлением угарным газом его увезли в больницу. Пожар смогли полностью потушить только через три часа. В итоге полностью сгорела деревянная пристройка, повреждено 10 квадратных метров крыши, комнаты закоптились. Удалось спасти рядом стоящие строения. Больше в происшествии никто не пострадал.

На месте работают дознаватели, которые выясняют причины пожара. Хозяин говорит, что это может быть поджог. Он уже написал заявление в полицию. Подсчитывается ущерб.

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