Праздник анюйской кеты пройдет в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Прохладная осенняя погода - не повод забираться на выходных под теплое одеяло. Активный отдых можно продолжить. Туроператоры подготовили несколько предложений на предстоящие дни.

Например, жители региона могут принять участие в конкурсе на приготовление самой вкусной ухи. Кроме того, им расскажут о секретах разведения осетра и калуги, а еще организуют прогулку по экологической тропе «Родник Дерсу». И это тоже не все. В программе еще ярмарка белорусских товаров, которая проходит на площадке «Ерофей Арены». Там же пройдет выставка крупногабаритной техники.

- В крае сейчас золотая пора и очень комфортная погода. Это тот самый сезон, когда получаются очень красивые осенние фотографии. Сделать интересные кадры можно 9 сентября на экскурсии в Большехехцирский заповедник. Вас ждет прогулка по экологической тропе и посещение музея природы. Гид расскажет о дальневосточной флоре и фауне, а еще вы узнаете, как там оказался принц Филипп, герцог Эдинбургский. Также туроператоры предлагают встретить на Хехцире рассвет. С выбранной площадки открывается невероятный вид. 9 и 10 сентября вы сможете выпить свежесваренный кофе, а по желанию - принять участие в медитации, - рассказали в министерстве туризма края.

А если не хочется ехать далеко, то можно отправиться на экскурсию «Дендрарий. Погружение». И покидать пределы города не придется, и отдохнуть от его суеты в то же время получится. Желающих ждут 9 сентября.

В этот же день пройдет ежегодная акция «Велоночь Победы». Участники проедут на велосипедах по памятным местам региона. Маршрут каждый может выбрать сам, но в нем должны быть девять исторических точек. На каждой из них расскажут о ней подробнее. Участие бесплатное, но нужна регистрация. Сбор 9 сентября в 17:00 у памятника маршалу Василевскому (улица Советская, 1).

В воскресенье в парке «Анюйский» пройдет Праздник осенней кеты. В планах - экскурсия на рыболовный завод. Гид расскажет тонкости разведения калуги и осетра, которых участники смогут покормить. Потом в урочище «Бихан» состоится конкурс на самую вкусную уху и мастер-класс по приготовлению вкуснейших блинов с икрой. Также в планах прогулка по экотропе, посещение этнической деревни и обряд благодарения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.