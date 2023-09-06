Не успела среагировать: пассажирка автобуса сильно пострадала во время аварии в Хабаровске

Пенсионерка сильно пострадала в ДТП с автобусом в Комсомольске Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

В Хабаровске произошла авария с пассажирским автобусом. Во время нее сильно пострадала женщина, которая ехала в общественном транспорте.

По информации городского ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось еще 5 сентября в 15:40. Водитель начал отъезжать от остановки, не убедившись в безопасности пассажиров.

- 51-летний водитель, управляя автобусом Hyundai Aerociny 540 и следуя по установленному маршруту №3 по улице Советской со стороны улицы Уральской в сторону улицы Амурской, в районе дома №3 улицы Советской при начале движения от обозначенной остановки маршрутных транспортных средств допустил падение 76-летней пассажирки, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Сообщается, что женщина вошла в салон на остановке и шла по нему, чтобы занять место. Автомобиль тронулся, пенсионерка не успела схватиться за поручни и сесть. От резкого толчка она упала на пол. С тяжелой травмой ноги ее отвезли в больницу.

Стаж водителя - 32 года. Во время поездки он был трезв. В салоне автобуса в этот момент находились 10 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.