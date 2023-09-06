Развитие промышленности обсудили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел заседание комитета Совета Федерации по экономической политике. Участники обсудили вопросы развития промышленности в регионе. В нем приняли участие руководители комитета, депутаты краевой думы. По словам главы региона, несмотря на санкции, в прошлом году удалось стабилизировать ситуацию в регионе.

В регионе отмечается рост зарплат и снижение безработицы, которая сейчас находится на историческом минимуме. Кроме этого, успешно работают компании, в бюджет поступают налоги.

- При поддержке федерального центра наши заводы начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, использовать механизмы льготного финансирования. Заметно наращивается кооперация в рамках обратного или реверс-инжиниринга, - рассказал Михаил Дегтярев.

Эксперты подчеркнули, что Хабаровский край - богатейший регион в стране. В нем есть уникальный промышленный потенциал, правительство сделало ставку на перспективные направления, поступают инвестиции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.