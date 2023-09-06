Азбуку «Хабаровск от А до Я» получат школьники из Дебальцево Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске готов букварь о городе - «Хабаровск от А до Я». На каждой его странице - стихи, изображения и рассказы о краевой столице. Все это - дело рук местных детей и их педагогов. Некоторые экземпляры уже подарили создателям и первоклассникам, еще 100 штук передадут школьникам из подшефного Дебальцево. Юные хабаровчане написали на форзацах теплые слова для ровесников, подготовили рисунки.

Посылку с книгами отправят с гуманитарной помощью на самолете.

- Мы работаем с начала специальной военной операции. Раньше дети и родители школьников города и края приносили нам гуманитарную помощь, которая направлялась нашим воинам на передовую. Четыре месяца назад мы провели акцию «Помоги собраться в школу» для детей из Дебальцево. Первую посылку уже отправили. Сейчас мы решили объединить усилия с управлением образования и подарить хабаровскую азбуку ученикам Дебальцево. Когда дети и взрослые получат посылку, они традиционно пришлют нам видеопривет. Его мы покажем ребятам из Хабаровска в центре «Восхождение», - рассказала руководитель общественной организации «Мы едины» Светлана Изотова.

Проект букваря разрабатывали к юбилею Хабаровска: в этом году ему исполнилось 165 лет. Хабаровская книга - часть проекта «Азбука о важном», который инициировал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и поддержал губернатор края Михаил Дегтярев. Целевая аудитория книги - и дети, и взрослые, а это больше 65 тысяч человек. А по итогам этого проекта в регионе выпустят «Словарь о важном».

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